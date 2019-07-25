وزير الدفاع يؤكد الحرص على تطوير العلاقات العسكرية مع الأردن

2019/07/25 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد وزير الدفاع، الخميس، حرص العراق على توي العلاقات العكرة مع الاردن.

وذكر بيان للوزارة ان وزير الدفاع نجاح الشمري استقبل بمكتبه سفير المملكة الأردنية الهاشمية منتصر الزعبي في بغداد، ونقل السفير تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى الشعب العراقي وو وزير الدفاع".واكد السفري "حرصه على تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين الشقيقين في التدريب ومكافحة الإرهاب فيما أكد الوزير حرص العراق ووزارة الدفاع على تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين الجارين مثمناً تعاون المملكة مع العراق في محاربة الإرهاب.انتهى

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