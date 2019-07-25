العراق إحتل المركز الثاني في قائمة أشد البلدان العربية حرارة

2019/07/25 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أظهرت بيانات موقع Weatherbase المتخصص بأخبار الطقس، بأن العراق احتل المركز الثاني في قائمة أشد الدول العربية حرارةً هذا الصيف.وبحسب تلك البيانات فأن متوسط درجات الحرارة لشهر آب المقبل في الدول العربية سيكون الأعلى في الكويت بـ 43,5 درجة مئوية، ويأتي في المرتبة الثانية العراق بوسطي يقارب الـ 42 درجة وتليه […]

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