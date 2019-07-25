الكتلة التركمانية: المادة 35 ضمن التعديل الجديد لقانون الانتخابات المحلية ابقت وضع كركوك الاداري والسياسي كما هو

2019/07/25 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نواب الكتلة التركمانية ان المادة 35 ضمن التعديل الجديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات ابقت وضع محافظة كركوك الاداري والسياسي كما هو .وقال النائب ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي مشترك :” ان المادة 35 المتعلقة بوضع كركوك ضمن التعديل الجديد للقانون ، اضيفت فيها فقرة بالزام مفوضية الانتخابات بتدقيق سجلات الناخبين، باعتبار ان السجلات […]

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