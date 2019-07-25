الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم

2019/07/25 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء المنتخب العراقي في المركز الـ(77) عالميا برصيد (1315) نقطة اما اسيويا فحل في المركز التاسع بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين. كما حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي، برصيد (1746) نقطة، يليه منتخب البرازيل برصيد (1726) ثم فرنسا برصيد (1718) نقطة، ثم انكلترا في المركز الرابع برصيد (1652) نقطة.انتهى..م.م

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