2019/07/25 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب: اعذار وزيري المالية والنفط لعدم حضور جلسة استضافتهما غير مقبولة

يتبع.



.



.

بغداد اليوم - اربيل

أتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عدنان كريم، الخميس (25 تموز 2019)، محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري بـ"العنصرية"، مبينا انه حاول تغير المحافظة ديموغرافيا من خلال قرارته "الشوفينية"، بحسب قوله.

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب، الخميس (25 تموز 2019)، جلسته الـ 35 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس، حسن الكعبي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكعبي افتتح اعمال الجلسة 35 في

بغداد اليوم _ نينوى

دعا النائب عن المكون الشبكي حنين القدو، الخميس (25 تموز 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى الغاء قرار سحب عناصر اللواء 30 بالحشد الشعبي، من السيطرات الرئيسية لمناطق سهل نينوى.

وقال القدو في مؤتمر صحفي، "تفاجئنا قب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: اعذار وزيري المالية والنفط لعدم حضور جلسة استضافتهما غير مقبولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: اعذار وزيري المالية والنفط لعدم حضور جلسة استضافتهما غير مقبولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).