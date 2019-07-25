البرلمان يتعهد باستقبال “حافل” للاعب عراقي رفض مواجهة اسرائيلي

2019/07/25 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بموقف وفد منتخب العراق للمواي تاي المشارك في نهائيات بطولة العالم المقامة في تايلند، مؤكدا ان قرار انسحاب اللاعب علي الكناني المرشح للقب البطولة والذي أوقعته القرعة مع خصم من اسرائيل يعد “موقفا بطوليا مشرفا لشخصه ولبلده ولكل رياضي في البلاد”.

واكد في بيان ان “اللاعب الكناني عبر عن موقف العراق الرسمي الذي يرفض التطبيع مع الكيان الغاصب المجرم تحت اي عنوان او ظرف”، لافتا الى ان “رئيس الوفد والمدرب واللاعبين سجلوا تاريخهم بحروف من ذهب سيما بعد اجتياز اللاعب الكناني نصف نهائي البطولة ليعلن رفضه مواجهة الاسرائيلي وينسحب من البطولة”.

وقال الكعبي “سنستقبل الوفد العراقي واللاعب البطل حال وصولهم كأبطال منتصرين، فقرار الانسحاب بمثابة الحصول على ذهب البطولة فهو ما جعله بطل في اعين جميع العراقيين والفلسطينيين”، داعيا الحكومة الاتحادية الى “دعم وتكريم كل الأبطال الذين يسجلون بصمات خالدة في تاريخ الرياضة العراقية كالتي سجلها اللاعب الكناني اليوم”.

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