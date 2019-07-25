انتشال جثة طفل قضى غرقاً في نهر بالديوانية

2019/07/25 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ،الخميس، بأنتشال جثة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات قضى غرقاً في نهر قضاء الدغارة شمالي الديوانية.

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