2019/07/25 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، القبض على أحد العناصر إلارهابية البارزة في الكرمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أحد العناصر إلارهابية البارزة في الانبار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أحد العناصر إلارهابية البارزة في الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).