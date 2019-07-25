غارات تركية على منطقتين بكردستان

2019/07/25 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن سلاح الجو التركي، من تحييد 4 عناصر في غارة على مواقع لمنظمة "بي كا كا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب".

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