الصيادي مخاطبا عبد المهدي: نفط العراق ليس ملكا لك وستحاسب أمام القضاء والبرلمان

2019/07/25 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طالب النائب كاظم الصيادي، الخميس، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي بمحاسبة المسؤولين على سرقة وتهريب النفط العراقي سيما في كرسدتان، معتبرا ان عمليات التهريب تجري بعلم أعلى سلطتين في البلاد.وقال الصيادي، في مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب وحضرته /المعلومة/ إن “عدم حضور وزراء المالية والنفط ومدير ديوان الرقابة المالية امام البرلمان […]

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