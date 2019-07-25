ملتقى المرأة يجتمع ليناقش العنف الأسري وتأثيره على الأسرة والمجتمع

2019/07/25 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجيل أنعقد ملتقى المرأة في مدينة بغديدا – مركز قضاء الحمدانية، بمشاركة أكثر من 500 إمرأة وشابة في كنيسة مار يوحنا.تضمّن الملتقى التعريف بالملتقى ومختصر عن المحاضرة التي قدّمت هذا اليوم والتي قدّمتها الأستاذة رغد يوسف زرا وبعدها صلاة ومن ثمّ بدأت المحاضرة حيث تضمّنت المشاكل المتعلقة بالعائلة العراقية والتي …

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