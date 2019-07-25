كانت شركة Meizu تخطط لإطلاق هاتف ذكي خالي من إطار الشاشة منذ العام 2017

2019/07/25 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام مدون شهير على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo مؤخرًا بنشر بعض المعلومات المثيرة للإهتمام حول Li Nan في محادثة جماعية على تطبيق WeChat.



يبدو أنه كانت لدى Meizu خطط لإطلاق هاتف ذكي مزود بشاشة كاملة منذ العام 2017، ولكن الفكرة لم تتحول إلى منتج فعلي بعد.



ونتيجة لهذه النهاية، حصلنا في الواقع على بعض الصور التي تظهر رسومات تخطيطية أولية لهذا الهاتف.

الصور للرسومات التخطيطية التي تم نشرها من قبل Li Nan تم إلتقاطها في اليوم 12 نوفمبر 2017 في منطقة شيانغتشو بمدينة تشوهاي.



وهي تظهر تصميمًا ثلاثي الأبعاد لثلاثة أشكال مختلفة لجهاز مزود بشاشة كاملة.



إنه أمر صعب للغاية، ولكن قررت شركة Meizu في نهاية المطاف التعامل مع فكرة إنشاء هاتف خالي من إطار الشاشة.



كان هذا الهاتف يمتاز أيضًا بسمك 8mm، وكان سيُعرض للبيع في السوق لو تحول إلى منتج فعلي مقابل 3299 يوان صيني.

ووفقا للمدون الذي نشر الخبر، فقد كان هذا الهاتف يحمل إسم Blue Charm Zero، ولكن تم في النهاية إلغاء المشروع للآسف.



إنه لأمر مخز، لأنه وفقا لما قاله Li Nan، فقد كانت شركة Meizu تخطط لإستخدام الكاميرات المنبثقة قبل Vivo بفترة طويلة، ولكنها لم تطبق الفكرة ببساطة.



في الواقع، لو طبقت الشركة بعض من تلك الأفكار الجريئة التي تبادرت إلى ذهنها لكان وضعها في سوق الهواتف الذكية مختلفًا تمامًا الآن.

لسوء الحظ، يبدو أن تباطؤ Meizu بشكل مطرد مؤخرًا يظهر أنه لم يعد لدى الشركة الكثير لإظهاره.



قبل يومين فقط، غادر Li Nan الشركة بعدما ساهم في تأسيسها.



وإعتبارًا من الآن، لم تصدر الشركة بعد أي إعلانات كبيرة، على الرغم من أننا نأمل أن نسمع شيئًا منها قريبًا.

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