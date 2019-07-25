القدو يدعو رئيس الوزراء لإلغاء قرار يقضي بسحب الحشد من سهل نينوى

2019/07/25 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا النائب عن المكون الشبكي حنين القدو، اليوم الخميس، رئيس الوزراء لالغاء قرار صدر مؤخرا يقضي بسحب قوات الحشد الشعبي من السيطرات الرئيسة

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