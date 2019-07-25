اعلان الحداد الوطني في تونس لمدة 7 أيام

2019/07/25 | 16:13

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أعلن رئيس الحكومة التونسية ​يوسف الشاهد​ الحداد الوطني لمدة 7 أيام

إثر وفاة الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​.ولفتت ​الرئاسة التونسية​ الى ان "الشاهد قرر إلغاء كافة العروض

الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات حتى إشعار

آخر".وأعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في

المستشفى العسكري بتونس.وكان السبسي قد ادخل مجددا اليوم الى العناية الفائقة في المستشفى،

بعدما كان دخلها عدة أيام وفي نهاية حزيران/ يونيو إثر اصابته بـ"وعكة

صحية".

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