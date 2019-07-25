بعثة الوطني تصل الى كربلاء المقدسة تحضيرا لبطولة غرب آسيا

2019/07/25 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس الى محافظة كربلاء المقدسة من اجل التحضير لبطولة غرب آسيا المقرر اقامتها للفترة من 30

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