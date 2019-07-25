هيكلة الحشد انتحار للعملية السياسية

2019/07/25 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد حمزة الزاملي… منذ ان تأسس الحشد المقاوم المبارك عام ٢٠١٤ بالفتوى التاريخية للمرجع العظيم السيد علي السيستاني (دام ظله المبارك) ولولا هذه الفتوى التاريخية المباركة لضاع العراق والشرف والمقدسات بل لضاعت منطقة الشرق الأوسط باكملها .حيث كان المشروع الامريكي الصهيوني السعودي المسمى ( داعش) يقضي بان تحترق منطقة الشرق الأوسط في […]

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