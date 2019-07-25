اطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في محاكم بغداد

2019/07/25 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن انطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم الاحوال الشخصية التابعة لرئاستي محاكم استئناف الرصافة والكرخ الاتحاديتين، فيما اوضح ان نهاية العام الحالي ستشهد انطلاق الخدمة في عموم محاكم البلاد.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان له اليوم، (25 تموز 2019) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى، أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الالكتروني، ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد.واشار الى ان الخدمة بدأت بتاريخ 7/1/2019 في محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ، وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة والتي تعمل حاليا بالنظام الالكتروني، مبينا ان النظام الالكتروني وفر الكثير من الجهد والكلف والتنظيم للمواطن كما اسهم بشكل فعال في تقليل استغلال المعقبين للمواطنين المقبلين على الزواج.واضاف ان مجلس القضاء الاعلى يستعد لاطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم البلاد قبل نهاية العام 2019 ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات القضائية الالكترونية التي تسهم في خدمة المواطن.رابط الخطوات والارشادات الخاصة بالتقديم http://marriage-req.hjc.iq/

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