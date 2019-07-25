تفاصيل جديدة في قضية المتهم الذي قضى نتيجة التعذيب في النجف

2019/07/25 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف -اين]اعلنت محكمة تحقيق النجف، الخميس، عن توقيف مدير مكتب مكافحة إجرام الغري وضابط تحقيق ، وإصدار امر قبض بحق ضابط آخر، على خلفية وفاة متهم تعرض للتعذيب في مكتب المكافحة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان له، اليوم، ان "محكمة تحقيق النجف كانت قد بدأت بالتحقيق بالقضية بناء على شكوى تقدمت بها والدة وزوجة متهم متوفى، وقد أثبتت التحقيقات بان المتهم قد تعرض للتعذيب".وبين ان المحكمة لم يتسن لها في وقت سابق التأكد من ان الوفاة كانت نتيجة للتعذيب من عدمه، لأن ذلك متوقف على نتيجة التقرير التشريحي الذي جرى تحويله الى دائرة الطب العدلي في بغداد".ولفت الى ان "المحكمة وبعد ثبوت تعرض المتهم للتعذيب اتخذت الاجراءات القانونية واصدرت اوامر قبض بحق عدد من الضباط وهم مدير مكتب مكافحة اجرام الغري وضابط تحقيق برتبة رائد وجرى توقيفهم فيما أصدرت امر قبض بحق ضابط تحقيق آخر برتبة نقيب".واضاف ان "المحكمة اتخذت كافة الاجراءات القانونية، ودونت اقوال المتهمين وفقا لاحكام المادة 410 من قانون العقوبات".يذكر ان محافظ النجف، لؤي الياسري، وجه في وقت سابق، بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص وفاة احد المتهمين اثناء التحقيق معه في مكتب مكافحة الاجرام.ونفت شرطة محافظة النجف حينها، وجود أي حالات تعذيب في سجون المحافظة، مبينة أن جميع السجون خاضعة للمعايير القانونية واللجان الرقابية المختصة.واظهرت وثيقة لمحامي المتهم في تاريخ، الثاني من تموز الجاري، تعرض المتهم للتعذيب اثناء فترة احتجازه في احدى مكاتب مكافحة الاجرام في محافظة النجف.

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