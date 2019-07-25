2019/07/25 | 16:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقوق الانسان تطالب بتوفير الحماية للمكون المسيحي بعد تعرضه للتهديد والمضايقة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uUCwvB_c_n4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقوق الانسان تطالب بتوفير الحماية للمكون المسيحي بعد تعرضه للتهديد والمضايقة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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