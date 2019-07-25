البرلمان ينهي مناقشة قانونين ويؤجل آخر

2019/07/25 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، مناقشة قانونين، فيما قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون آخر.





وذكر مصدر نيابي للنور نيوز، ان “مجلس النواب أنهى مناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق مقر بين العراق والصليب الاحمر”.

وأضاف، ان “المجلس أجل مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التربية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١١”.

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