الصيادي: البرلمان سيحاسب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن عدم ايقاف سرقات وهدر الثروات النفطية التي هي ملك للشعب العراقي

2019/07/25 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة دولة القانون كاظم الصيادي ان مجلس النواب سيحاسب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن عدم ايقاف سرقات وهدر الثروات النفطية التي هي ملك للشعب العراقي .وقال الصيادي في مؤتمر صحفي ان ” عدم حضور وزراء المالية والنفط ومدير ديوان الرقابة المالية امام البرلمان بحجج غير مبررة واعذار غير مقبولة يعكس […]

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