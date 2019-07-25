التعليم العالي النيابية تتعهد بدعم مطالب الخريجين وحملة الشهادات العليا المعتصمين

2019/07/25 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت لجنة التعليم العالي النيابية بدعم مطالب الخريجين وحملة الشهادات العليا المعتصمين ، وضمان حقوقهم امام مجلس النواب .وقالت عضو اللجنة غيداء كمبش في مؤتمر صحفي ان ” اصحاب الشهادات العليا معتصمون منذ اسابيع دون الاستجابة لمطالبهم المشروعة بالتعيين على دوائر الدولة “، معتبرة ان هذا التظاهر هو حق دستوري وشرعي .واضافت ان […]

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