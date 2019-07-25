بورصة العراق تصعد بختام جلسات الأسبوع

2019/07/25 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الخميس ، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.19 % ، عند مستوى 478.01 نقطة ، رابحاً نحو 0.91 نقطة.

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