بجهود ذاتية: إعادة الإشارة التصديرية لأنبوب النفط الخفيف في ذي قار

2019/07/25 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نفط ذي قار، الخميس، عن إعادة الإشارة التصديرية لأنبوب النفط الخفيفة ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة ذي قار.

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