زراعة كربلاء تعلن تسويق أكثر من مليون دجاجة خلال شهر

2019/07/25 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء ،الخميس، عن تسويق أكثر من مليون دجاجة حية خلال 30 يوماً لسد الحاجة المحلية في المحافظة.

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