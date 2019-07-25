نفطيا لا شيء سيخيفهم لقد خسرنا اخر “اسلحتنا”

2019/07/25 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أ.د.جمال سعد اللافي… كثيرا ما نسمع ان اقوي سلاح عند العرب هو النفط لقد اسئنا الفهم فأسئنا الاستخدام , لقد تشرب العديد منا عقلية الحرب و العروبة والوطنية الخ الخ الخ.كلام جميل لكن المحصلة صفرية الدهاء الغربي نجح في تحويل ما هو ايجابي عند العرب الي سلبي.الغرب اذكي من ان […]

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