البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة

2019/07/25 | 16:35

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بغداد اليوم _ بغداد

أنهى مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، القراءة الاولى لقانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة.

وقال مصدر برلماني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة، المتصرف فيها لأغراض غير زراعية".

بغداد اليوم- بغداد

أنهى مجلس النواب، الخميس، مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين العراق والأردن.

وقال مصدر نيابي لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب أنهى مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأ

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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