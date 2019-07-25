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شاهد بالفيديو.. #رسالة_الحج من الديار المقدسة_موسم الحج 1440


شاهد بالفيديو.. #رسالة_الحج من الديار المقدسة_موسم الحج 1440
2019/07/25 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: TushqAQamwQ

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