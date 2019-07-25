2019/07/25 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LTzEB_8YQek

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شهكة عشك | الشاعر باهر الجنديل قصيدة "نسيت وگوة بس تالي ") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شهكة عشك | الشاعر باهر الجنديل قصيدة "نسيت وگوة بس تالي ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).