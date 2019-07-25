الصيادي مخاطبا عبد المهدي: نفط العراق ليس ملكا لك وستحاسب أمام القضاء والبرلمان

2019/07/25 | 16:36

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بغداد:سومر نيوز

طالب النائب كاظم الصيادي، الخميس، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي بمحاسبة المسؤولين على سرقة وتهريب ...

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