2019/07/25 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



قررت الولايات المتحدة الأميركية إعادة فريق “نافي سيلز” العسكري من العراق، بسبب التدهور ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( غير منضبطة وعناصرها يشربون الكحول.. واشنطن تسحب أهم قوة من العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( غير منضبطة وعناصرها يشربون الكحول.. واشنطن تسحب أهم قوة من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).