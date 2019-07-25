ما هي وصية فاروق الفيشاوي التي رفض ابنه تنفيذها؟

2019/07/25 | 16:36

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بغداد :سومر نيوز

فجع الوسط الفني في مصر صباح اليوم بخبر وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بعد صراع قصير مع مرض السرطان...

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