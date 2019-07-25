2019/07/25 | 16:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ما هي وصية فاروق الفيشاوي التي رفض ابنه تنفيذها؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
فجع الوسط الفني في مصر صباح اليوم بخبر وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بعد صراع قصير مع مرض السرطان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ما هي وصية فاروق الفيشاوي التي رفض ابنه تنفيذها؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ما هي وصية فاروق الفيشاوي التي رفض ابنه تنفيذها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).