2019/07/25 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اصدار عقوبات بــ حق اربع زعماء عراقيين .. شمول 67 شخصية سياسية عراقية جديدة بــــ "العقوبات الامريكية" ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اصدار عقوبات بــ حق اربع زعماء عراقيين .. شمول 67 شخصية سياسية عراقية جديدة بــــ "العقوبات الامريكية" ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).