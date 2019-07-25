2019/07/25 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أصدر ممثل الشبك في البرلمان النائب قصي عباس، اليوم الخميس، بياناً تلقته وكالة / بدر نيوز/، بشأن التوجيه الصادر من القيادات الأمنية العليا بإخلاء لواء ٣٠ حشد شعبي من نقاط التفتيش في منطقة سهل نينوى.وقال عباس، بحسب البيان، “لقد تعرض أبناء قومية الشبك طوال عقود من الزمن الى أقسى أنواع الظلم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب شبكي يدعو عبد المهدي الى الغاء أمر اخلاء السيطرات في سهل نينوى من الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب شبكي يدعو عبد المهدي الى الغاء أمر اخلاء السيطرات في سهل نينوى من الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).