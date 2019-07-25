2019/07/25 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… عبد الامير علاوي محافظا للبنك المركزي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… عبد الامير علاوي محافظا للبنك المركزي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة… عبد الامير علاوي محافظا للبنك المركزي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة… عبد الامير علاوي محافظا للبنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).