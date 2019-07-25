2019/07/25 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن معاقبة عدد من الضباط والمنتسبين في محافظة الديوانية يتعاملون مع "المعقبين"، مؤكدة ضبط مكتب لتعقيب المعاملات

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