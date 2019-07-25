الكلابي للعهد: استيلاء الاقليم على النفط أمر لايمكن السكوت عليه

2019/07/25 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد عضو النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، أن قيام وزيري المالية والنفط بالذهاب الى كردستان وعدم وضعهما البرلمان بالحسبان يعد سابقة خطيرة.

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