تركيا تعلن

2019/07/25 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني تركي، اليوم الخميس، بأن الجيش شن غارتين جويتين قبل أيام في كوردستان العراق، ما أسفر عن مقتل مخططي عملية اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل الأسبوع الماضي.

وكشف المصدر لوكالة رويترز أن الغارة الأولى كانت في منطقة دهوك بتاريخ 18 يوليو، بعد يوم واحد من عملية الاغتيال، فيما شنت الغارة الثانية في ناحية باطوفا يوم الأربعاء، مضيفا أن العمليتين استهدفتا من يقفون وراء اغتيال الدبلوماسي التركي.

وأظهرت لقطات عرضتها قناة "سي إن إن تركيا" تدمير سيارتين اثنتين جراء الغارتين الجويتين، كما أكدت القناة أن الغارتين كانتا بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات التركية.

وقتل نائب القنصل العام التركي في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، وعراقيين اثنين بهجوم مسلح في المدينة، في السابع عشر من يوليو الجاري، كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، السبت الماضي، إلقاء القبض على شخصين يشتبه بعلاقتهما بمقتل الدبلوماسي التركي، ونشر صورهما عبر وسائل الإعلام.

يذكر أن أنقرة واقليم كوردستان حمّلتا سابقا حزب العمال الكوردستاني المسؤولية عن عمليات مماثلة تمس المصالح التركية.

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