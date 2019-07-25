2019/07/25 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحمامي يعلن انسحابه من لجنة الخدمات النيابية احتجاجا على قانون الهيئة البحرية المركز الخبري الوطني.

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