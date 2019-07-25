حبة جوز تقتل الطفلة “رفيف” بالديوانية والكوادر الطبية غائبة – تقرير

2019/07/25 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طفلة مختنقة بحبة جوز صغيرة فارقت الحياة بسبب عدم توفر الجهاز المطلوب في مشفى الديوانية العام، مع غياب الطبيب المختص للتشخيص، لتبقى تعاني ضيق التنفس ومحاولات إسعافها وصفتها أسرة الطفلة رفيف بالبدائية.

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