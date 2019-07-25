ممثل الشبك يطالب عبد المهدي بإلغاء قرار سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى

2019/07/25 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… طالب ممثل الشبك في مجلس النواب النائب قصي عباس، الخميس، رئيس مجلس النواب بالعدول عن قرار باخلاء لواء ٣٠ حشد شعبي نقاط التفتيش في منطقة سهل نينوى، محذرا من تبعات خطيرة لهذا الأمر.وقال عباس في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “تفاجئنا اليوم بقرار صادر من القيادات الامنية العليا يطالب فيه لواء ٣٠ […]

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