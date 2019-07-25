رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

2019/07/25 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تعزية الى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

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