2019/07/25 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن القبض على 3 متهمين بجرائم نصب واحتيال.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “بعد أن توفرت معلومات عن كل من المتهم ( س .ع .م ) البالغ من العمر 26 عاما وشقيقه المتهم ( و .ع .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على أب ونجليه بتهم النصب والاحتيال في ذي قار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أب ونجليه بتهم النصب والاحتيال في ذي قار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أب ونجليه بتهم النصب والاحتيال في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).