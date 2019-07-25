نائب يدعو رئيس الوزراء الغاء قرار يقضي بسحب الحشد من سهل نينوى

2019/07/25 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن المكون الشبكي حنين القدو رئيس الوزراء لالغاء قرار صدر مؤخرا يقضي بسحب قوات الحشد الشعبي من السيطرات الرئيسة في مناطق سهل نينوى.

وقال القدو في مؤتمر تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الخميس، انه” فؤجئنا قبل يومين بصدور قرار من القائد العام للقوات المسلحـة وتحت ضغوط سياسية معروفة من قبل قيادات سياسية بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسة لمناطق سهل نينوى “،داعيا عبد المهدي الى الغاء هذا القرار لطمأنة ورعاية ابناء سهل نينوى من المهجرين الذين عادوا توا الى مناطقهم”.

واضاف ان ابناء الشبك والتركمان والاقليات الاخرى تعرضت منذ العام 2004-2014 الى مذبحة حقيقية داخل مدينة الموصل من قبل عصابات القاعدة الارهابية وداعش ، ماتسبب بمقتل الالاف منهم وتحت انظار الحكومة المحلية “، مبينا ان ” الفترة الممتدة بين 2007-2014 تعرضت قرى الشبك في سهل نينوى الى هجوم عشرات السيارات المفخخة التي استهدفت قرى خزنة وباي بوخت واورطخراب ومجمع النور والموفقية وقرى اخرى ، حصيلتها وقوع مئات الشهداء وتدمير الالاف الدور السكنية “.

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