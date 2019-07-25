المشهداني : عملية ارادة النصر اكدت النهج الوطني والمهني والانساني للحشد الشعبي والقوات الامنية

2019/07/25 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اشاد النائب احمد المشهداني ، اليوم الخميس ، بعملية ارادة النصر مؤكدا مهنية الحشد الشعبي والقوات الامنية في تعاملها الانساني والحضاري مع المواطنين .وقال المشهداني في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان وتابعته وكالة / بدر نيوز/ ،ان ” الجهود الحثيثة التي بذلتها القوى السياسية وعلى راسها القائد العام للقوات المسلحة، […]

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