كربلاء تنتج اكثر من 2,737 مليون من افراخ الدجاج خلال 30 يوما

2019/07/25 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت مديرية زراعة كربلاء، يوم الخميس، ان مشاريع التفقيس العاملة في المحافظة، انتجت 2 مليون و736 ألف و959 بيضة خلال الفترة من منتصف حزيران حتى منتصف تموز الجاري لاستخدامها كأمهات للبيض وإنتاج اللحوم البيضاء من اجل سد حاجة السوق المحلية في كربلاء.

وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "هناك 10 مشاريع للتفقيس في محافظة كربلاء طاقتها السنوية تبلغ (75) مليون و(800)ألف بيضة سنويا قامت خلال الفترة من 15/6 ولغاية 15/7/2019 بترقيد ( 3) مليون و(272) و(660) بيضة ، نتج عنها(2) مليون و(736) الف و( 959) من الأفراخ".

واضاف الطائي، أن "مفقس الزهراء الحديث طاقته السنوية (4) ملايين بيضة قام بترقد (250 ) ألف بيضة نتج عنها(212) الف و(500) من الأفراخ، ومفقس الفرات الأوسط طاقته السنوية(17) مليون بيضة قام بترقيد (900) ألف و( 250) بيضة نتج عنها (720) ألف و(200) من الأفراخ، ومفقس الباز طاقته السنوية (11) مليون و(500) ألف بيضة قام بترقيد (900) الف بيضة نتج عنها (774) ألف) من الأفراخ ، ومفقس جلال طاقته السنوية (2) مليون بيضة قام بترقيد ( 160)ألف بيضة نتج عنها(128) ألف من الأفراخ، ومفقس بركات الحسين طاقته الإنتاجية السنوية (3) ملايين و(800) ألف بيضة قام بترقيد (260) ألف بيضة نتج عنها(208) ألف من الأفراخ".

وتابع، "اما مفقس آسيا الحديث (بركات الرحمن) طاقته السنوية 2 مليون و(500) ألف بيضة قام بترقيد(408)ألف و(350) بيضة نتج عنها( 347)ألف و(98)من الأفراخ ، ومفقس خادم العباس طاقته السنوية (2)مليون بيضة قام بترقيد( 38) ألف و(260) بيضة نتج عنها(32)ألف و(521) من الأفراخ، ومفقس دواجن كربلاء طاقته السنوية (12) مليون بيضة قام بترقيد (36)ألف و(800) بيضة نتج عنها (29)ألف و(440)من الأفراخ، ومفقس الكفيل طاقته الإنتاجية السنوية (19) مليون و(200) ألف قام بترقيد (300) ألف بيضة نتج عنها (270) ألف من الأفراخ، ومفقس كاظم طراد طاقته الإنتاجية السنوية (1) مليون و(800) ألف بيضة قام بترقيد(19)ألف بيضة نتج عنها (15)ألف و(200) من الأفراخ".



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