اعتقال ثلاثة دواعش والعثور على جثة مجهولة في حادثين منفصلين غرب الموصل

2019/07/25 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اعتقال ثلاثة دواعش والعثور على جثة مجهولة في حادثيين منفصليين غربي الموصل وقال المصدر لوكالة وطن للانباء ان”القوات الامنية اعتقلت ثلاثة دواعش متسللين من الحدود السورية العراقية تم اعتقالهم في قضاء البعاج 120كم غرب الموصل “.وفي سياق متصل عثرت القوات الامنية على جثة شاب مجهولة الهوية في ناحية العياضية […]

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