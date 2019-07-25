التغيير تلمح الى إيواء بعض الاحزاب الكردستانية لأعوان النظام المقبور

2019/07/25 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} المحت كتلة التغيير النيابية، الى إيواء بعض الاحزاب الكردستانية لأعوان النظام المقبور {صدام} في الإقليم.

جاء ذلك خلال زيارة نواب كتلة التغيير برفقة نائب محافظ المثنى وفريق من المحافظة الى المقبرة الجماعية للكرد المؤنفلين في منطقة {الشيخية} في بادية السماوة، والتي تم استشهادهم ببشاعة من قبل نظام الطاغية صدام ويرجع تاريخها الى العام 1988.وذكرت الكتلة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" هؤلاء الضحايا هم نساء واطفال من ضمن {١٨٢} الف انسان كردي من شهداء ومجهولي المصير ضمن عمليات {الانفال} السيئة الصيت".وأكدت على" ضرورة نقل جثمان الضحايا بمراسيم خاصة ومهيبة لاقليم كردستان"، داعية الحكومة الاتحادية الى" تعويض ذوي ضحايا الانفال ماديا ومعنويا حسب القوانين الاتحادية النافذة، والمحافظة على اثار المقابر الجماعية كدلائل وشواهد على بشاعة واجرامية النظام البائد وخاصة بحق الشعب الكردي".ودعت الكتلة حكومة اقليم كردستان الى" القاء القبض على مستشاري و امري الافواج الخفيفة الذين كانوا اعوان نظام صدام المقبور و اياديهم ملطخة بدماء الكرد المؤنفلين، وليس ايوائهم في ظل بعض الاحزاب الكردستانية".انتهى

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