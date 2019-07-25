عبدالمهدي يعزي تونس بوفاة رئيسها

2019/07/25 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، برقية تعزية بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقال عبدالمهدي بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تلقينا ببالغ الأسف والحزن نبأ وفاة صاحب الفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة”.

وأضاف، “بهذه المناسبة نود أن نعرب عن خالص تعازينا وصميم مواساتنا للأشقاء في تونس، حكومة وشعباً، متمنين لهم دوام الاستمرار على نهج التقدّم والتطلع الى غد أفضل، والرحمة والمغفرة للفقيد ولعائلته ومحبّيه الصبر والسلوان”.

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