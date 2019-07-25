صالح يعزي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

2019/07/25 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تعزية الى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وعبر رئيس الجمهورية بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “تعازيه الخالصة ومواساته وتعازي الشعب العراقي الى الشعب التونسي الشقيق بهذا المصاب الجلل”.





وأضاف، “نسأل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

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